ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyeleri şarkıcı Gülşen'in ifadelerini kınadı Güncel Haberler Düzce Önder İmam Hatipliler Derneği Başkan Yardımcısı Fatih Yıldırım, dernek binasında gerçekleştirilen basın açıklamasında, imam hatip okullarında okuyan öğrencilerine yönelik her türlü ayrıştırıcı yaklaşımı çirkin ve tehlikeli bulduklarını belirterek, şarkıcı Gülşen'in ifadelerini... Düzce Önder İmam Hatipliler Derneği Başkan Yardımcısı Fatih Yıldırım, dernek binasında gerçekleştirilen basın açıklamasında, imam hatip okullarında okuyan öğrencilerine yönelik her türlü ayrıştırıcı yaklaşımı çirkin ve tehlikeli bulduklarını belirterek, şarkıcı Gülşen'in ifadelerini kınadıklarını ifade etti. Öte yandan farklı illerdeki dernek üyeleri, konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu. Kaynak: AA / Güncel Fatih Yıldırım Gülşen Düzce Güncel Haberler

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