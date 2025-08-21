Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Pasaportla Geçişler Başladı
Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'nda, Suriye'ye pasaport ile geçiş işlemleri 8 Aralık sonrasında başladı. İçişleri Bakanlığı'nın duyurusunun ardından kapıda yoğunluk yaşanıyor.
KİLİS'in Önücpınar Sınır Kapısı'nda Suriye'ye pasaport ile geçiş işlemleri başladı.
8 Aralık sonrasında Suriye'nin özgürleşmesiyle başlayan normalleşme süreci doğrultusunda, Suriye Kara Hudut Kapılarından pasaportla geçişlere başlandı. İçişleri Bakanlığı'nın Suriye kara hudut kapılarında pasaportla geçiş işlemlerinin başladığını duyurmasının ardından Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluştu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel