Tokat'ın Erbaa ilçesinde 67 yaşındaki bir kişi, evinin çatısını onarmak için çıktığı sırada düşerek yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kişinin hayati tehlikesi bulunmamaktadır.

Onarmak için çıktığı çatıdan düşerek yaralandı

TOKAT - Tokat'tın Erbaa ilçesinde 67 yaşında ki bir kişi onarım için çıktığı evinin çatısından düşerek yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; Tokat'ın Erbaa ilçesinde İsmet Paşa mahallesi Aytaç caddesi üzerinde tek katlı müstakil evde yaşayan 67 yaşındaki Bedrettin Oral, onarım için evinin çatısına çıktı. Çatıdaki boşluğu tahta çakarak kapatmak isteyen Oral, dengesini kaybederek çatıdan aşağı düştü. Komşunun bahçesine düşen Oral'ı görenlerin ihbar üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. 112 ekipleri ilk müdahalenin ardından Oral'ı Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Oral'ın hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.