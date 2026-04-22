"Ömür Boyu" belgeseli İsviçre'de izleyiciyle buluştu

TRT'nin yeni yapımı "Ömür Boyu" (For Life), İsviçre'de gerçekleşen 57. Visions du Reel festivalinde sinemaseverlerle buluştu.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, uzun metraj belgesel film, Nyon kentinde düzenlenen festivalin Wide Angle seçkisinde dünya prömiyerini gerçekleştirdi.

Grande Salle'deki belgeselin gösterimin ardından düzenlenen söyleşide film ekibi izleyicilerle bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen yönetmen Ahmet Seven, söyleşide yaptığı konuşmada, pandemi sırasında gördüğü bir fotoğraftan çok etkilendiğini belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Fotoğrafta bir kadın, 6 yaşlarında bir çocuğa sıkı sıkı sarılıyordu. Otobüste giderken çok savunmacı ve tavizsiz bir şekilde sarılıyordu, kameraya da aynı tavizsiz bakışla bakıyordu. Ben o an sadece çocuğa sarılmadığını hissettim. Orada başka şeylere, kendine ait pek çok şeye de sarılıyor gibiydi. Sarıldığı şeyin sadece çocuk olmadığını, içinde başka anlamlar da olduğunu hissettim ve fotoğrafın izini sürmeye başladım. Bir hafta sonra fotoğrafın kime ait olduğunu öğrendim. O kişi, kaçak spermle çocuk sahibi olan ikinci kadındı ve çocuk da doğan ikinci çocuktu. Böylece hislerimin doğru olduğunu gördüm. Kadın sadece çocuğa değil, hayatına, özgürlüğüne, aşkına, vatanına, kendisine ait olan her şeye sarılıyordu. Ben de bu konuyu filme dönüştürebilir miyim acaba diye düşünmeye başladım. Dört senelik bir prodüksiyon sürecinin sonunda bugün buradayız. Aslında ben izleyicilere ait olan bir şeyi onlara getirdim."

Visions du Reel seçicilerinden yapımcı Aurelien Marsais de moderatörlüğünü üstlendiği söyleşide, filmde Filistinlilerin çocuk sahibi olmak, yaşamak ve hatta ölülerini gömebilmek için verdikleri mücadeleye tanıklık ettiklerini aktararak, bu gerçekliği görünür kıldığı için film ekibine müteşekkir olduğunu kaydetti.

Yapımcılığını Aslıhan Eker Çakmak'ın gerçekleştirdiği film, eşi müebbet hapis cezası çeken Filistinli bir kadının sıra dışı yaşam mücadelesini merkezine alıyor.

Film, anne olma hayali kuran Hind'in, tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olabilmek için eşinin spermini hapishaneden gizlice çıkarma sürecinde verdiği zorlu ve çok katmanlı mücadeleyi takip ediyor.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün
