OMÜ, 'Yapay Mera Projesi' ile kaliteli ve ucuz et üretimini artırmayı hedefliyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi tarafından yürütülen projeyle besi kuzularının yapay meralarda otlatılarak kaliteli ve ucuz et üretiminin artırılması amaçlanıyor.

ÖMÜ'den yapılan açıklamaya göre, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Ana Bilim Dalınca yürütülen ve TÜBİTAK tarafından desteklenen "Yapay Meralarda Botanik ve Fitokimyasal Çeşitliliğin Ot Verimi, Toprak Özellikleri ve Kuzularda Canlı Ağırlık Artışı ile Antihelmintik Etkilerinin Belirlenmesi Projesi" ile besi kuzuları, yapay meralarda otlatılacak.

???????Açıklamada görüşlerine yer verilen proje yürütücüsü OMÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlknur Ayan, projenin 7 ay önce başladığını, önemli sonuçlar elde etmeye başladıklarını belirtti.

Ayan, bahar dönemi kuzularına yedirilen bitkilerle canlı ağırlıklarını artırmayı, toprak özelliklerini ve antihelmintik (solucan parazit düşürücü) etkileri karşılaştırarak yapay meralarda farklı bitkilerden uygun ve kazançlı karışımları belirlemeyi hedeflediklerini anlattı.

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünün Ambarköprü Deneme İstasyonu arazisinde proje çalışmalarına devam ettiklerini dile getiren Ayan, şöyle devam etti:

"Projenin üç ayağı var. Yem bitkisinden üretilen kaliteli ot miktarını artırmak, kaliteli otla beslenen hayvanlardaki verimi, yani canlı ağırlık artışı sağlamak. Çalışma kapsamında oluşturduğumuz karışımların dışında hindiba ve sinir otu da farklı bitki olarak mevcut. Bu farklı bitkiler, hayvanların sağlığına, özellikle hayvanlardaki iç parazit miktarına etki ederek, yani bağırsak parazitlerini azaltarak hayvan sağlığına ve performansına yansıyor. Bu da hayvansal verim olarak bize dönüyor. Projemizin üçüncü aşamasında da bu bitkilerin aynı zamanda toprağın farklı derinliklerinden yararlanan ve toprağa bıraktıkları bazı besin maddelerinin toprağı iyileştirme özellikleri var."

Ayan, proje sayesinde sulama yapılmayan şartlarda kuzu beslemede en uygun şartların belirlenerek kaba yem açığının azaltılmasına katkı sağlanacağını kaydetti.