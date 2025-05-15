OMÜ ve Buhara Tıp Enstitüsü Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

OMÜ ve Buhara Tıp Enstitüsü Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Özbekistan'ın Buhara Tıp Enstitüsü arasında akademik iş birliği, ortak araştırma projeleri ve öğrenci değişim programlarını kapsayan bir protokol imzalandı. OMÜ heyeti, Buhara'da resmi temaslarda bulundu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Buhara Tıp Enstitüsü arasında iş birliği protokolü imzalandı.

OMÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, beraberindeki heyetle birlikte Özbekistan'ın Buhara kentinde bir dizi resmi temas gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında, OMÜ heyeti Buhara İbni Sina Devlet Tıp Enstitüsü Rektör Yardımcıları Jarilkasinova Gaukhar Januzakovna ve Niyazov Laziz Nurhonovich ile Buhara Devlet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Juraev Abror Turobovich ile bir araya geldi.

Görüşmelerde, akademik iş birliği, ortak araştırma projeleri ve öğrenci değişim programları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Yapılan temasların ardından OMÜ ile Buhara İbni Sina Devlet Tıp Enstitüsü arasında eğitim, araştırma ve sağlık alanlarını kapsayan bir iş birliği protokolü imzalandı.

Rektör Aydın, protokolün ardından enstitüye bağlı hastane ve birimlerde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel
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