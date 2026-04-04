Samsun'da tıp fakültesi öğrencilerinden huzurevine ziyaret

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri, Bafra 75. Yıl Huzurevine ziyaret etti.

Bafra Gençlik Merkezi tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlenen ziyarette tıp fakültesi öğrencileri, huzurevi sakinleriyle sohbet etti.

Yaşlıların tecrübelerini dinleyen ve onlara çeşitli hediyeler veren öğrenciler, büyükleriyle keyifli vakit geçirdi.

Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, bu tür etkinliklerle büyüklerine karşı sorumluluk bilincini oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, "Tıp fakültesi öğrencisi gençlerimiz de bu sürenin kendileri için çok değerli olduğunu belirtti. Bizler büyüklerimizin yüzünü güldürmeye ve gençlerimizde bu farkındalığı oluşturmaya devam edeceğiz." dedi.