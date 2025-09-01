OMÜ Takımları TEKNOFEST 2025 için Hazırlanıyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) bünyesinde kurulan OMÜ İKA ve Akıncılar ATA takımları, bu yıl ilk kez düzenlenecek TEKNOFEST 2025 İnsansız Kara Aracı Yarışması'nda derece elde etmeyi hedefliyor.

Çeşitli mühendislik bölümlerindeki öğrencilerden oluşan OMÜ İKA ve Akıncılar ATA takımları, yaklaşık 10 aylık çalışmanın ardından geliştirdikleri insansız kara araçlarıyla, İnsansız Kara Aracı Yarışması'nda finale kalan 28 takım arasında yer aldı.

OMÜ İKA'nın geliştirdiği araç 130 santimetre uzunluğunda, 95 santimetre genişliğinde ve 80 santimetre yüksekliğindeyken, Akıncılar ATA'nın aracı ise 120 santimetre uzunluğunda, 80 santimetre genişliğinde ve 85 santimetre yüksekliğinde.

Yerli yazılıma sahip iki araç da zorlu arazi koşulları ve farklı iklim koşulları altında otonom ve manuel sürüşle birlikte lazer işaretleme kabiliyetiyle öne çıkıyor.

Öğrenciler geliştirdikleri araçlar ile Baykar yürütücülüğünde düzenlenen, 3-7 Eylül'de Tekirdağ'da başlayacak TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı Yarışması'nda zirveyi hedefliyor.

"Yerli teknolojimizi dünyaya tanıtabilmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

OMÜ İKA takımının kaptanı Uğur Kırçıl, AA muhabirine, takımlarının 10 kişinden oluştuğunu ve OMÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cengiz Tepe danışmanlığında hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi.

Çalışmalarını bir şirket gibi planlı ve programlı şekilde sürdürdükleri belirten Kırçıl, "O kadar üniversite arasından, bizim üniversitemizden iki takım birden çıkması öncelikle çok gurur verici bir şey. Bir sürü üniversiteyle aynı listedeyiz. Bu süreçte zorluklarla da karşılaşıyoruz. Üniversitemiz bizi çok destekliyor bu konuda. Alanımız da yeterli, yaklaşık 19 kişi bu atölyede çalışıyoruz. Her takım kendi içerisinde bir süreci ilerletiyor ama bir arada olduğumuzu düşünmek yine de mutluluk verici bir şey." dedi.

TEKNOFEST'in bir arada çalışmayı benimsettiğini aktaran Kırçıl, "TEKNOFEST'in bize sağladığı desteklerle bir takım olarak ve bu takım sürecinde aslında yerli ve milli teknoloji hamlesi kapsamında ortaya yerli bir cihaz, bir algoritma çıkararak ve belki yeri geldiğinde ortaya çıkardığımız bu cihazı dünya pazarında başka ülkelere pazarlayarak kendimizi bu yönde hazırlıyoruz. Bu şekilde ortaya çıkardığımız cihazlar da aslında sadece bir yarışmaya yönelik değil. Aslında bizim yerli teknolojimizi dünyaya tanıtabilmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Derece hedefliyorlar

Akıncılar ATA takımı üyesi Ömer Matpan ise yarışmada otonom, manuel ve yarı manuel olarak insansı kara aracını sürmeleri gerektiğini ve parkurda sığ su, çakıllı taşlı yol, dik eğim rampası gibi zorlu engebeli arazi şartları bulunduğunu kaydetti.

Takımlarının 9 kişiden oluştuğunu söyleyen ve araçlarının özelliklerinden bahseden Matpan, "Üzerine konumlandırmış olduğumuz kameralarla görüntü takibi yaparak otonom olarak aracımızı sürebilmekteyiz ve yanlarında konumlandırdığımız park sensörlerinin bir benzeriyle yollardaki bariyerleri algılayarak, bariyerlere çarpmadan aracımız otonom olarak sürülebilmekte, aynı zamanda da manuel olarak görevlerini uygulayabilmektedir. Her gün testlerimizi yapmaktayız. Çalışmalarımız şu anda devam ediyor. İnşallah da TEKNOFEST'te derece hedeflemekteyiz." dedi.

Cafer Sadık Öztok ise güzel bir sonuç alacaklarını düşündüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Tamamen tasarımı ve yazılımı yerli ve milli. Finalist olmanın gururunu yaşıyoruz. İnşallah derece alarak da kendimizi kanıtlamış olacağız. Yarışmaya gittiğimizde birinci olmak istiyoruz. Burada hem ailemizi hem Ondokuz Mayıs Üniversitesini, hocalarımızı, rektörlüğümüzü gururlandırmak istiyoruz. Şu anda genç mühendisleriz. Gelecekte Türkiye Cumhuriyeti'ne de çok büyük katkılarımız olacağını düşünüyorum. Bundan dolayı şu anda çok fazla emek ve çaba gösteriyoruz."