OMÜ Öğrencilerinden İsrail'e Protesto Yürüyüşü

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğrencileri, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıya tepki göstererek yürüyüş yaptı.

OMÜ Merkez Camisinde Cuma namazı sonrası bir araya gelen öğrencileri ve akademisyenler, OMÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi önüne kadar yürüyüş yaparak İsrail'in Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıyı protesto etti. Öğrenciler Filistin ve Türk bayrakları ile pankart açan öğrenciler, slogan atarak yürüdü. Yürüyüşe Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman ve OMÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Çetin Kurnaz'da destek verdi.

Yürüyüşün ardından basın açıklamasını okuyan Umut Albayrak, "İsrail, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Sumud Filosu'na uluslararası sularda barbarca saldırdı. Sivil gemilere müdahale edildi. Yardım taşıyan gönüllüler hedef alındı. Bu sadece bir saldırı değil, hukukun, vicdanın ve insanlık onurunun açıkça çiğnenmesidir. İsrail'in sicili bellidir. 10 yıllardır sivilleri hedef alan, çocukları katleden bu işgal rejimi bugün bir kez daha vahşetini sergilemektedir" dedi.İslam ülkelerine seslenen Albayrak, "Artı yeter. İsrail ancak güçten anlar. Kınama ve diplomatik suskunluk onu durdurmaz. Sözlerinizle değil, iradenizle ve cesaretinizle sınanıyorsunuz. Buradan açıkça sesleniyoruz. İslam ülkelerin liderleri, Gazze'yi yalnız bıraktınız. Sumud'u yalnız bıraktınız. Bugün yaşanan her katliamda, her kuşatmada sizin sessizliğinizin, sizin korkaklığınızın ve sizin çıkar hesaplarınızın payı var. Başkentlerinizde güvenlik ve ticaret hesapları yaparken mazlum kardeşleriniz kan içinde can veriyor. Sözde birlik açıklamalarıyla, sembolik kınamalarla bu utancı örtemezsiniz. Unutmayın, mazlumu yalnız bırakan zalimin suçuna ortaktır. Sizin suskunluğunuz, İsrail'in cesaretidir. Sizin normalleşme adımlarınız, ticaret anlaşmalarınız bu kanı besliyor. Bu ümmetin gözünde artık sözünüz değil, eyleminiz ölçülecektir. Başka Türkiye olmak üzere bütün İslam ülkelerinden acil talebimiz, askeri güç kullanarak İsrail'e karşı bir müdahalede bulunmalarıdır. Bugün bu kampüste yükselen ses Kudus'e, Gazze'ye, Sumud'a selam aynı zamanda başkentlerinize açık bir uyarıdır. Bu açık bir uyarıdır. Tarih susanları da yazacak, zalimlerin yanında duranları da yazacak" diye konuştu.