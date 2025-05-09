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OMÜ'nün 50. Yıl Şenliği Kapsamında Emre Aydın Konser Verdi

OMÜ'nün 50. Yıl Şenliği Kapsamında Emre Aydın Konser Verdi
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi, kuruluşunun 50. yılı dolayısıyla düzenlediği şenliklerin ilk gününde ünlü sanatçı Emre Aydın'ı ağırladı. Konserde OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, sanatçıya çiçek takdim etti. Şenlikler 11 Mayıs'a kadar devam edecek.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin (OMÜ) düzenlediği 50. yıl şenliği kapsamında Emre Aydın konser verdi.

OMÜ'nün kuruluşunun 50. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen şenlik başladı.

Şenliğin ilk gününde sanatçı Emre Aydın, OMÜ Kampüsü'nde düzenlenen konserde sahne aldı.

Konsere katılan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, sanatçı Emre Aydın'a çiçek takdim etti.

11 Mayıs'a kadar OMÜ Yaşam Merkezi Meydanı'nda devam edecek şenliklere, öğrenciler ile akademik ve idari personel katılacak.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
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