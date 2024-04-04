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OMÜ Ladik Yerleşkesinde Fidan Dikme Töreni Gerçekleştirildi

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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ladik yerleşkesinde "Dünya Ormancılık Haftası" dolayısıyla fidan dikme töreni gerçekleştirildi.

Ladik Meslek Yüksekokulunu (MYO) bünyesinde bulunduran Ladik Yerleşkesinde OMÜ ve Amasya Orman İşletme Müdürlüğü'nün (OGM) iş birliğiyle 1500 fidan toprakla buluşturuldu.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, törende yaptığı konuşmada, üniversite kampüslerinde ormanlık alanın olması gerektiğini söyledi.

Dünyadaki değişimle birlikte ormanlardaki yaşam alanlarının da tahrip olduğunu dile getiren Ünal, "Her kampüste belli oranda orman alanı bulunmasını istiyoruz. Bu alanların sadece ağaçlarla değil, yaşanılabilir ormanlar haline gelmesini de arzuluyoruz. Bu nedenle burada 50 dönümlük bir alanın ağaçlandırılmasını planladık. Üniversitenin genel kampüs yapısının orman içerisinde olması ve orman bölgesinde bulunması da oldukça önemli. Bu alanlar, sadece üniversite öğrencileri için değil, aynı zamanda şehir sakinlerinin de dinlenme ve piknik alanı olarak kullanabileceği yerler olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Sahada sadece ağaç dikmenin değil, dikilen ağaçların bakılmasının da önemli olduğunu söyleyen Ünal, şunları kaydetti:

"Bu süreç, belki iki veya üç yıl sürebilir ancak yüzlerce yıl boyunca bize hizmet edecek ağaçlar yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Öğrencilerimizin bu etkinlikte yer alması, sadece bir ağaç dikme deneyimi değil, aynı zamanda bir farkındalık eğitimidir. Öğrencilerimizin bu deneyimden sonra doğaya olan saygıları artacak ve çevreye daha duyarlı bireyler olacaklarına inanıyorum. Arzumuz yeşillenecek çevreyle eğitimin sadece sınıf içinde değil, kampüs ortamında da devam etmesidir."

Etkinliğe, Amasya Orman Bölge Müdürü Ferdi Özer, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özcan, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çayıroğlu, Ladik Milli Eğitim Müdürü Aykan Sancı, TUAM Müdürü Doç. Dr. Hasan Akay, Havza MYO Müdürü Ercan Tural, Yeşilyurt MYO Müdürü Kemal Yıldızlı, Ladik Sulama Birliği Başkanı Ümit Çataloğlu, Kavak Orman İşletme Müdürü Emin Tiryaki, LAODİKA Kadın Kooperatifi, OGM Personelleri, iş insanları, akademisyenler ve öğrencinler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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