OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nde 86 kişilik Preklinik Fantom Laboratuvarı açıldı

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Diş Hekimliği Fakültesi'nde öğrenciler, simülasyon ve mankenler üzerinden uygulamalı eğitim alarak mezun olmadan önce mesleki deneyim kazanacak. OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, "Öğrencilerimiz ve asistanlarımız, kliniğe geçmeden, hastalarla doğrudan temas etmeden önce mankenler ve maketler üzerinden simülasyon eğitimleri yaparak mesleki becerilerini geliştirme fırsatı bulacaklar" dedi.

OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde yenilenen 'Preklinik Fantom Laboratuvarı' hizmete açıldı. Aynı anda 86 öğrencinin uygulamalı eğitim alabileceği laboratuvarda, öğrenciler klinik öncesinde simülasyon teknolojileri ve mankenler üzerinden mesleki becerilerini geliştirme imkanı bulacak. Öğrencilerin yaptıkları uygulamalar eğitmenler tarafından ekran üzerinden takip edilerek anlık geri bildirim verilebilecek. Öğrenciler tarafından yapılan tüm çalışmaların hocaları tarafından ekran üzerinden takip edilebileceğini söyleyen OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, "Yapılan hatalarla ilgili geri bildirim alabiliyorlar veya hocalarımız eğitimlerini o ekran üzerinden birebir yansıtabiliyor. Bu projemizi en iyi şekilde gerçekleştirdik" diye konuştu.

'ÖĞRENCİLER KLİNİĞE GEÇMEDEN MESLEKİ BECERİLERİNİ GELİŞTİRME FIRSATI BULACAKLAR'

Projelerin daha fazla artarak devam edeceğini ifade eden Rektör Aydın, "OMÜ olarak eğitim ve araştırma altyapımızı güçlendirmek, kapasitemizi artırmak amacıyla birtakım faaliyetlerde bulunuyor, projeler gerçekleştiriyoruz. Bugün aslında üç projenin haberini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunlardan biri, şu an açılışını yaptığımız Fantom Laboratuvarı. Bu laboratuvar ne anlama geliyor? Öğrencilerimiz ve asistanlarımız, kliniğe geçmeden, hastalarla doğrudan temas etmeden önce mankenler ve maketler üzerinden simülasyon eğitimleri yaparak mesleki becerilerini geliştirme fırsatı bulacaklar. Bunun bir diğer önemi de yaptıkları işlemlerin eğitmenleri ve hocaları tarafından ekran üzerinden birebir takip edilebilmesi. Yine bir projemiz daha kabul oldu. İkinci projemiz, yapay zeka destekli simülasyon merkezi niteliğinde bir proje. O da çok kısa süre içerisinde hayata geçirilecek. Üçüncüsü ise üniversite kaynaklarından, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi'nden temin edilen bir proje. Onun bütçesi de oradan karşılanıyor. Bu proje de Micro CT cihazı. Bu cihaz sadece diş hekimliğinde değil, multidisipliner bir şekilde üniversitemizin diğer fakültelerinde ve mühendislik, malzeme bilimi gibi diğer alanlarda da kullanılabilecek. Temelinde X-ray ışınıyla az hasar vererek görüntüleme yapılıyor. Normalde X ışınları hasar verir ancak burada özel bir teknik kullanılıyor. Az hasar vererek önce iki boyutlu bir görüntü alınıyor, daha sonra bu görüntü yapay zeka ile üç boyutlu bir görüntüye çevriliyor. Küçük dokuları milimetrik mikro kesitlerle daha iyi görüntülemeyi amaçlayan bu cihaz, özellikle diş hekimliğinde birtakım organların ve dokuların yapısını daha ayrıntılı incelememizi sağlayacak" dedi.

Haber-Kamera: Berkay YILDIZ/SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı