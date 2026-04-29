OMÜ'de Yeşil Kampüs Festivali

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ), 'Çevre için yollardayız, gençlerin yanındayız' konulu 'Yeşil Kampüs Festivali' düzenledi.

OMÜ ev sahipliğinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Türkiye Çevre Ajansı tarafından düzenlenen 'Yeşil Kampüs Festivali', OMÜ Yaşam Merkezi önünde düzenlendi. Festivalde öğrenciler gün boyu farkındalık eğitimleri, canlı performanslar, atölye çalışmaları, yarışmalara katılarak sıfır atık ile ilgili bilgi edinme fırsatları buldu. Programda düzenlenen bilgi yarışmasında öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. 24 soruluk bilgi yarışmasında OMÜ Meslek Yüksekokulu Tıbbi Sekreterlik Bölümü Öğrencisi Hakan Ortahisar birinci oldu. Çevre bilincini artırmak ve sürdürülebilir bir gelecek için düzenlenen festivale OMÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Alper Kesten, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

OMÜ'nün yeşil kampüs olma yolunda çeşitli faaliyetler yürüttüğünü ifade eden Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü Prof.Dr. Nurdan Gamze Turan, "Bugün Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Çevre Ajansı'nın ortaklaşa işbirliği ile düzenledikleri Çevre TIR'ı projesi üniversitemize geldi. Üniversitemiz sürdürülebilir ve yeşil kampüs olma yolunda çeşitli faaliyetler yürütüyor. Çevre TIR'ı projesi de bu faaliyetler kapsamında öğrencilerimize farkındalık kazandırmak ve bilinç uyandırmak için değerli bir faaliyet olacaktır. Bugün Çevre TIR'ı faaliyeti kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bazı geri kazanım odaklı yarışma programları, bununla birlikte öğrencilere bilinç uyandıracak çeşitli faaliyetlerle birlikte gün içerisinde çevre TIR'ı bizimle birlikte olacak" dedi.

Bilgi yarışmasında birinci olan OMÜ Meslek Yüksekokulu Tıbbi Sekreterlik Bölümü Öğrencisi Hakan Ortahisar, "Geri dönüşüm ile ilgili bilgileri ve ülkemizde çıkan projeleri bize tanıttılar. Bunların ülkemizde yaygınlaştığını inşallah göreceğiz. Daha da yaygın olacaktır. Oyun oynadık ve ilk 5'e girip ödüller aldık. Bu yarışta bazı sorular genel kültür, bazıları da gördüğümüz konular olduğu için bildiğimiz konulardı. Sorularda bazı zorluklar vardı ama genelde iyiydi" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı