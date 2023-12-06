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OMÜ'de Filistinli Öğrencilerle Aksa Tufanı Programı Gerçekleştirildi

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Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) Filistinli öğrencilerin katılımıyla düzenlenen 'Aksa Tufanı, Kurtuluş Yolunda Bir Adım' programı gerçekleştirildi. Programda, Filistin'in durumu ve yaşanan zulüm konuşuldu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) öğrenim gören Filistinli öğrencilerin katılımıyla, " Aksa Tufanı, Kurtuluş Yolunda Bir Adım" programı gerçekleştirildi.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde OMÜ, Samsun Filistinli Öğrenciler Topluluğu, Uluslararası Öğrenciler Topluluğu ve Filistin Öğrenciler Derneği (FÖDERN) işbirliğiyle düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, burada yaptığı konuşmada, insanlık olarak yaşanan katliama ses çıkarılmaması halinde Filistin diye bir yer kalmayacağını söyledi.

Filistin halkının muhtaç ve sahipsiz sanıldığını belirten Ünal, "Kudüs ve Filistin, bizim için sıradan bir coğrafya değildir. Her şeyden önce gönül bağımız var. Orada olan her şey bizi de ilgilendirir. Özgür bir Filistin devletini inşa edecek olanlar sizlersiniz. Dünyada sözü geçen bir aktör olmak için özel çaba sarf etmeniz gerekiyor. İstek ve ihtiyaçlarınızı karşılamada daima yanınızdayız." dedi.

İnsanlık vicdanının hiçbir zaman tahammül edemeyeceği bir dönemden geçildiğini dile getiren Ünal, şunları kaydetti:

"Dünyada savaşlar, savaşın getirdiği mağduriyetler de oldu ama bu bir savaş değil. İsrail'in kendi gücüyle çıkar elde etmek istediği coğrafyayla alakalı algı oluşturuluyor. Bunun karşısında duracak güce diz çöktürme operasyonu yapılıyor. Bu mesele Gazze ya da sadece Filistin meselesi de değil. Filistin bir insanlık meselesidir. Bugün başlayan süreç burada durmayacak ama bugün haklının, mazlumun yanında durmayanlar emin olun çok ağır bedeller ödeyecek. Gazze'de yavrularımız ölüyor, insanlığın seyretmeye dayanamayacağını manzaralar yaşanıyor."

"Bu ilk savaşımız değil, son savaşımız da olmayacak"

FÖDERN Başkanı Abdelrahman Al-Farra ise acı günler yaşadıklarını vurgulayarak, "Acaba bugünler ne zaman bitecek, ne zaman sona erer, bilmiyoruz. Bu ilk savaşımız değil, son savaşımız da olmayacak. Filistin, kurtuluşuna kadar mücadele edecek. Savaş sona erdiğinde Filistinliler olarak, Müslüman kardeşlerimizle Kudüs'te namaz kılacağız inşallah." ifadesini kullandı.

OMÜ Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Filistinli Ahmed Hattab da Gazze'deki vahşet eylemlerinin insanlık dışı olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Gazze'de her geçen dakikada bir ev, cami ve hastane bombalanıyor. Çocuk, yaşlı, kadın demeden gerçekleştirilen katliamlarda binlerce kişinin hayatını kaybettiğini görüyoruz. Gazzeli çocuklar korkuya, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalıyor ve bunlar yaşanırken maalesef İslam alemi yerinden hareket etmiş durumda değil. Herkes bize, 'Oradakilerin durumu nedir acaba? Oradakiler iyiler mi?' diye soruyor. Merak etmeyin, onların durumları çok iyi. Emin olun bizimkinden çok daha iyi. 'Neden?' diye sorarsanız, çünkü mücahit onlar, sabredenler onlar. Allah bize de bu davaya sahip çıkanlardan olmayı nasip eylesin."

Programa OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Eren, Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Said Kurşunoğlu, Samsun İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Mustafa Yeşil ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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