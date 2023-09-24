Ömer ve Vural arasında gerginlik tırmanıyor

Ömer, Vural'ın evine yapılan baskına sinirlenerek Vural'la ilişkisini koparma noktasına gelir. Okan'ın tek başına çözmeye çalışması ise durumu daha da karmaşık hale getirir. Ateş'in Feraye'yle evleneceğini öğrenen Gülfem karşı çıkarken, Ömer ise bu evliliğe rest çeker. Yaman ise Feraye'yi ikna etmeye çalışır.

4.Bölüm Özeti:

Vural'ın evine baskın yapmasına çok sinirlenen Ömer, Vural'la ipleri kopartma noktasına gelir. Vural cephesinde gerginlik tırmanır. Okan işin içinden kendi başına çıkmak isterken her şeyin daha da sarpa sarmasına sebep olur.

Ateş'in Feraye'yle evleneceğini öğrenen Gülfem bu evliliğe onay vermezken, Ömer bu evlilik olacak diye resti çeker. Bu arada Yaman, Feraye'yi her şeyi arkalarında bırakıp gitmek için ikna etmeye çabalar.

Feraye tüm olanlardan sonra aşkına yenik düşecek midir?