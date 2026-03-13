Haberler

Ömer Günel Gözaltına Alındı... Yurttaşlar Belediye Önünde Toplanmaya Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel gözaltına alındı. Olayın ardından yurttaşlar belediye binası önünde toplandı.

(AYDIN) – Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından yurttaşlar, Kuşadası Belediyesi önünde toplanmaya başladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı olarak "rüşvet" ve "irtikap" iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan ile Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş'in de aralarında bulunduğu 6 kişi sabah saatlerinde Aydın, İzmir ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlenerek gözaltına alındı.

Gözaltı haberinin duyulmasının ardından Kuşadası'nda yurttaşlar, Kuşadası Belediyesi binası önünde toplanmaya başladı.

Kaynak: ANKA
İsrail'in 'Vuracağız' dediği Tahran'daki miting alanında patlama

İran'da miting alanına saldırı! Bölgeden dumanlar yükseliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Turan'dan Galatasaray taraftarını mest eden cümle

Galatasaray taraftarını mest etmeye tek cümlesi yetti

Böyle yardım olmaz olsun

Garip gurabayı bu lanet şovunuza alet etmeseniz keşke
Savaşta 14. gün! Tahran'ı vuran İsrail'e sert misilleme: Onlarca yaralı var

Başkente saldırının misillemesi ağır oldu! Onlarca yaralı var
Netanyahu'dan beklenmedik geri adım: Deviremeyiz

Netanyahu'dan beklenmedik geri adım
Arda Turan'dan Galatasaray taraftarını mest eden cümle

Galatasaray taraftarını mest etmeye tek cümlesi yetti

Fenerbahçe'yi eleyen Pereira'nın Nottingham Forest'ı milli yıldızımıza boyun eğdi

Fenerbahçe'yi eleyen Pereira, milli yıldızımıza boyun eğdi
Icardi Galatasaray'dan gidiyor! İşte yeni takımı

Korkulan oldu!