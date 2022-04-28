Ömer Faruk Gergerlioğlu, 28 Nisan'ın 'İş Cinayetlerinde Hayatını Kaybedenleri Anma Günü' İlan Edilmesi İçin Kanun Teklifi Verdi

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, 28 Nisan'ın 'İş Cinayetlerinde Hayatını Kaybedenleri Anma ve Yas Günü' ilan edilmesi için kanun teklifi verdi. Gergerlioğlu, 28 Nisan'ın Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından 2001'de 'Dünya Çalışma Güvenliği ve Sağlığı Günü' ilan edildiğini ve 30'u aşkın ülkede 'anma ve yas günü' olarak kabul gördüğünü belirtti.

Ömer Faruk Gergerlioğlu, '28 Nisan Gününün İş Cinayetlerinde Hayatını Kaybedenleri Anma ve Yas Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu.

Gergerlioğlu, kanun teklifinin gerekçesinde; Uluslararası Çalışma Örgütü verilerine göre, dünyada her 15 saniyede bir işçinin ve her yıl ortalama 2 milyon işçinin iş kazalarında hayatını kaybettiğini belirtti. 28 Nisan'ın Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından 2001'de 'Dünya Çalışma Güvenliği ve Sağlığı Günü' ilan edildiğini, 2013 yılı itibariyle de dünyada 30'u aşkın ülkede resmi olarak 'anma ve yas günü' olarak kabul edildiğini belirten Gergerlioğlu, "Bizler, işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin alındığı bir çalışma hayatını, geride kalan ve ekmeği için çalışan herkes için istemekteyiz" dedi.