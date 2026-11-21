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FATMA NUR DUMAN ARI - Medine Müdafii Ömer Fahreddin Paşa'nın torunu Ömer Fahrettin Türkkan, dedesinin kendisine maddi bir hediye yerine ismini bıraktığını belirterek, bu hatıranın hayatı boyunca taşıdığı en kıymetli miraslardan biri olduğunu söyledi.

80 yaşında olan Türkkan, dedesinin aile içinde anlatılan yönlerini, fotoğrafçılığa olan ilgisini, kendisinden kalan hatıraları ve Fahreddin Paşa'nın kendisi için taşıdığı anlamı AA muhabirine anlattı.

Fahreddin Paşa'nın 1948 yılında vefat ettiğini, kendisinin dedesi öldüğünde 2 yaşında olduğunu anlatan Türkkan, dedesiyle ilgili bilgileri babaannesi, babası, amcası ve halasından dinlediği hatıralardan edindiğini ifade etti.

Dedesinin askerliğinden ziyade farklı özelliklerinin aile içinde anlatıldığını aktaran Türkkan, Fahreddin Paşa'nın bahçe işleriyle uğraşmayı, çiçek yetiştirmeyi ve fotoğraf çekmeyi çok sevdiğini söyledi.

Fahreddin Paşa'nın fotoğrafçılıkla ilişkisinin İstanbul'a geldikten sonra askeri okula girdiği dönemde başladığını dile getiren Türkkan, Paşa'nın bu ilgisini yaşamının sonuna kadar sürdürdüğünü dile getirdi.

Dedesinin gittiği her yerde fotoğraf çektiğini ve gördüğü yerleri belgelemeye çalıştığını kaydeden Türkkan, fotoğraf makinesinin Paşa'nın günlük yaşamının ayrılmaz bir parçası haline geldiğini aktardı.

Fahreddin Paşa'nın çektiği fotoğrafların, onun yaşamına ve bulunduğu yerlere ilişkin önemli bir kayıt oluşturduğunu vurgulayan Türkkan, fotoğrafların korunması ve sonraki kuşaklara aktarılması konusunda ailece karar aldıklarını söyledi.

Eski fotoğrafların cam üzerine basıldığını ve ev ortamında muhafaza edilmelerinin güç olduğunu anlatan Türkkan, bu fotoğrafları babası Orhan ve amcası Selim'in insanların faydalanabilmesi için bağışladığını dile getirdi.

Aile yadigarları sergilerde ziyaretçilerle buluştu

Fahreddin Paşa'dan kalan bazı eşyaların uzun süre aile tarafından muhafaza edildiğini belirten Türkkan, 1992'de evlerinde çıkan yangında kimi eşyaların zarar gördüğünü ve bazılarının tamamen yandığını anlattı.

Yangında dedesinin giydiği uzun, çelik bir zırhın da yandığını ifade eden Türkkan, olayın ardından ailede bulunan eşyaların bir araya getirilerek önce Zeytinburnu Belediyesinin düzenlediği bir sergide ziyaretçilere sunulduğunu, serginin ardından bu hatıraların Rami Kışlası'na taşındığını ve burada muhafaza edildiğini söyledi.

Fahreddin Paşa'nın Medine'den gönderdiği eşyaların İstanbul'a ulaştırılmasına ilişkin aile içinde anlatılanları da paylaşan Türkkan, Medine'de bir heyet oluşturulduğunu ve eşyaların yazılı olarak tek tek kaydedildiğini aktardı.

Türkkan, heyet üyelerinin imzalarının bulunduğu kayıtlarla sandıklanan eşyaların, belirli sayıda askerin muhafazasında trenle İstanbul'a gönderildiğini anlattı.

Eşyaların İstanbul'a ulaştıktan sonra kısa sürede Ankara'ya sevk edildiğini aktaran Türkkan, bunun nedeninin İstanbul'un işgal altında olması olduğunu dile getirdi.

Fahreddin Paşa'dan aileye kalan eşyaların bulunduğunu belirten Türkkan, "Bizde muhafaza olan Fahreddin Paşa'nın temizlik yapmak üzere giydiği bir kıyafet var. Ayrıca Medine'den, kendi dolma kalemleri, çantası mevcut. Maddi değeri olan bir şey yok. Hatta vefatında mezarlığın yapılması için bazı aldığı madalyaların üzerindeki mücevherleri çıkartıp satmışlar, aile ve mezarlığı yapmışlar." ifadelerini kullandı.

Fahreddin Paşa'nın hem Medine'de görev yaptığı dönemde hem de Malta'daki sürgün yıllarında maaş alamadığını söyleyen Türkkan, ailesinin geçimini sağlamakta güçlük çektiğini kaydetti.

"Maddi bir değerden daha kıymetli"

Ömer Fahrettin Türkkan, dedesi ile aynı ismi taşımasına dair aile içerisindeki anlatıyı da şöyle aktardı:

"Benim doğumumdan sonra Fahreddin Paşa bir hediye vermek istemiş anneme. Ama 'Şu anda vaziyetimiz pek iyi değil, hediye olarak kendi ismimi veriyorum' demiş. Benim için de büyük bir değer. Yani maddi bir değerden daha kıymetli. İsmini bağışlıyor. Ben de o isme layık olmaya çalışıyorum."

Fahreddin Paşa'ya verilen "Çöl Kaplanı" lakabına ilişkin değerlendirmede bulunan Türkkan, bu adlandırmanın İngilizler ve Araplar tarafından Paşa'ya duyulan saygı ve takdirle bağlantılı olduğunu söyledi.

Buna karşın aile açısından söz konusu lakabın ön planda olmadığını anlatan Türkkan, dedesini öncelikle Medine müdafaası ve asker kimliğiyle hatırladıklarını ifade etti.

Fahreddin Paşa'nın kişiliğinde farklı özelliklerin bir araya geldiğini aktaran Türkkan, "Peygamber sevgisi, askerlik sevgisi, dışarı dünyayla ilgilenme hassasiyeti diyeyim. Bunların hepsinin bir arada toplandığı bir insan. Gençlerin dikkat etmesi gereken sadece bir yön değil, birkaç yönde düşünme, zor zamanlarda direnme göstermesi." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA