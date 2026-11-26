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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, vefat eden Kurra Hafız Ali Kemal Hut için taziye mesajı yayımladı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İlim ve irşada adanmış bir ömür geçiren muhterem Kurra Hafız Ali Kemal Hut hocamızın vefatından büyük üzüntü duyduk. Merhum Ali Kemal hocamıza Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Değerli ailesine, yakınlarına, talebelerine ve ilim dünyamıza başsağlığı diliyoruz."

Kaynak: AA