AK Parti Sözcüsü Çelik, Nevruz Bayramı'nı kutladı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Nevruz Bayramı'nı kutlayarak, zor zamanların umudu olan bu bayramın birlik, dirlik ve bereket getirmesini diledi.
Çelik, NSosyal hesabındaki paylaşımında, "Dünyanın en zor zamanlarından birinden geçiyoruz. Zor zamanlar, büyük umutların köprüsüyle geçilir. Umudun adı olan nevruzdayız bugün. Birlik, dirlik, bereket, bolluk ve bahar müjdesi olan Nevruz Bayramı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı