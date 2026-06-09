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AK Parti Sözcüsü Çelik, yeniden BBP Genel Başkanı seçilen Destici'yi tebrik etti

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, BBP'nin 13. olağan kurultayında yeniden genel başkan seçilen Mustafa Destici'yi tebrik etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) 13'üncü olağan kurultayında yeniden Genel Başkan seçilen Mustafa Destici'yi tebrik etti.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük Birlik Partisi'nin 13'üncü olağan kurultayında yeniden genel başkan olarak seçilen Sayın Mustafa Destici'yi tebrik ediyoruz. Siyasi hayatımıza ve BBP camiasına hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Cankut Taşdan
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