Ömer Çelik'ten Muazzez Abacı için Taziye Mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı'nın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Çelik, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk sanat müziğimizin usta yorumcusu ve güçlü sesi Muazzez Abacı'ya Allah'tan rahmet niyaz ediyoruz. Değerli ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.