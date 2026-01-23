AK Parti Sözcüsü Çelik'ten eski AK Parti Milletvekili Altay için taziye mesajı

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hayatını kaybeden 24, 25, 26 ve 27. Dönem AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay için taziye mesajı yayımladı.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "24, 25, 26 ve 27. Dönem Uşak Milletvekilimiz, çok kıymetli yol arkadaşımız Mehmet Altay'ı kaybetmekten çok büyük üzüntü duyduk. Değerli ailesinin ve teşkilatımızın başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.