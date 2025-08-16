Ömer Çelik'ten Hacı Bektaş-ı Veli'ye Anma Mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Hacı Bektaş-ı Veli'nin vefatının 754. yılı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, onun rehberliğinin insanlığa ışık tutmaya devam ettiğini vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, "Hacı Bektaş-ı Veli'nin rehberliği ve hayatlarımıza tuttuğu ışık, tüm insanlığa yol göstermeye devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Çelik, Next Sosyal hesabından Hacı Bektaş-ı Veli'nin vefatının 754. yılı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Büyük manevi rehberlerimizden Hacı Bektaş-ı Veli'yi Hakk'a yürüyüşünün 754'üncü yıl dönümünde hürmetle ve rahmetle yad ediyoruz. Hacı Bektaş-ı Veli'nin rehberliği ve hayatlarımıza tuttuğu ışık, tüm insanlığa yol göstermeye devam etmektedir."

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
