Ömer Çelik'ten Aliya İzetbegoviç'i Anma Mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'i vefatının 22. yılında andı.

Çelik, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Bir insanlık abidesi ve çağının şahidi bir mütefekkir olan Bosna-Hersek'in ilk cumhurbaşkanı, bilge lider Aliya İzetbegoviç'i ebediyete irtihalinin 22'nci yılında rahmetle anıyoruz.

Cumhurbaşkanı'mız, merhum Aliya İzetbegoviç'i vefatından kısa bir süre önce Bosna'da hastanede ziyaret etti. Cumhurbaşkanı'mıza 'Bosna'yı yalnız bırakmayın' diyerek vedalaştı. Cumhurbaşkanı'mız 'asla yalnız bırakmayacağız' dedi. Cumhurbaşkanı'mızın Aliya'ya verdiği bu sözü tüm varlığıyla tuttuğuna şahidiz."