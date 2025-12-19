Haberler

Ömer Çelik: ABD'nin Suriye'ye Yönelik Sezar Yasası Kapsamındaki Yaptırımları Yürürlükten Kaldırması Olumlu Bir Gelişme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD'nin Suriye'ye yönelik Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımlarını kaldırmasının olumlu bir gelişme olduğunu belirtti. Çelik, Suriye'nin birliği ve dirliğinin bölgesel barış için önemli olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "ABD'nin Suriye'ye yönelik Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımları yürürlükten kaldırması olumlu bir gelişmedir. Suriye'nin birlik ve dirliği için atılan her adım, bölgesel barış için de bir katkıdır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD'nin Sezar Yasası kapsamında Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırmasına ilişkin açıklama yaptı. Çelik, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Kardeş Suriye'nin birliği, bütünlüğü ve istikrarı ülkemiz ve bölgemiz için çok önemlidir. Cumhurbaşkanımız kardeş Suriye'nin geleceğe yürüyüşünde her zaman yanında olacağımıza dair güçlü bir irade ortaya koymuştur.

ABD'nin Suriye'ye yönelik Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımları yürürlükten kaldırması olumlu bir gelişmedir. Suriye'nin birlik ve dirliği için atılan her adım, bölgesel barış için de bir katkıdır."

