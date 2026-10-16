Ömer Çelik, Pınar Yayınları kurucularından Cevat Özkaya için taziye mesajı paylaştı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, vefat eden yazar Cevat Özkaya'ya Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Pınar Yayınlarının kurucularından ve on yıllarca genel yayın yönetmeni olan, ilim dünyamızın çok kıymetli emektarı Cevat Özkaya Hakk'ın rahmetine kavuştu. İlim ve kültür hayatımıza adanmışlığı, emeği ve bıraktığı iz unutulmayacak. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Pınar Yayınları ve Umran camiasına, bütün sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun."

Kaynak: AA