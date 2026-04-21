Ömer Çelik: "Özgür Özel'in, Sayın Cumhurbaşkanımızı Netanyahu ile Aynı Cümlede Zikretmesi Siyasi Bir Zavallılık Örneği"

(ANKARA) - Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve Sayın Devlet Bahçeli'den bahsettiği cümlelerde kullandığı ifadelere çok dikkat etmesi gerekir. O çirkin ifadeleri Özgür Özel'in kendisine iade ediyoruz. O çirkin ifadelerin yakıştığı yer kendisinin yanıdır. Özgür Özel'in, Sayın Cumhurbaşkanımızı Netanyahu ile aynı cümlede zikretmesi ise siyasi bir zavallılık örneğidir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin sözleri üzerine açıklama yaptı. Çelik, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve Sayın Devlet Bahçeli'den bahsettiği cümlelerde kullandığı ifadelere çok dikkat etmesi gerekir. O çirkin ifadeleri Özgür Özel'in kendisine iade ediyoruz. O çirkin ifadelerin yakıştığı yer kendisinin yanıdır. Özgür Özel'in, Sayın Cumhurbaşkanımızı Netanyahu ile aynı cümlede zikretmesi ise siyasi bir zavallılık örneğidir. Özgür Özel zihniyeti, Hamas'a terör örgütü diyen, Filistinli çocuklara İsrailli diyen, bugün de safını belli eden niteliksiz ve şuursuz bir zihniyettir."

Özgür Özel, Cumhurbaşkanımızın Filistin hassasiyetini sorgulamaya kalkan hadsiz cümleleri Gazze'de, Batı Şeria'da veya Kudüs'te kursun bakalım ve Filistinli kardeşlerimizden alacağı cevabı o zaman görsün. Cumhurbaşkanımızın Filistin hassasiyetini sorgulamaya kalkan birine Filistinli kardeşlerimizin 'Netanyahu zihniyetinin iş birlikçisi' olarak bakacağı çok nettir."

Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel'e tutuklama talebi

Gözaltındaki eski vali için yolun sonu! Karar bekleniyor
İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke! Listede Türkiye de var

İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke! Listede Türkiye de var
Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan çoban hayatını kaybetti

Genç çoban kurşunların hedefi oldu
Anne Hathaway, 'Dünyanın En Güzel Kadını' seçildi

Dünyanın en güzel kadını seçildi

Milyonluk bağışın altından pislik çıktı! Sosyetik Avukatın kara para çarkı deşifre oldu

Milyonluk bağışın altından pislik çıktı! Sosyetik Avukatın kara para çarkı deşifre oldu
İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke! Listede Türkiye de var

İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke! Listede Türkiye de var
Önce silah sesleri duyuldu sonra kadın kendini 6'ncı kattan attı

Önce silah sesleri duyuldu sonrası korkunç
Ailesi görmek istemiyor! İşte Özkan Yalım'ı cezaevinde ziyarete giden tek isim

İşte Özkan Yalım'ı cezaevinde ziyarete giden tek isim