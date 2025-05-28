Oluz Höyük'te Mor Çiçeklerin Muhteşem Görselliği

Oluz Höyük'te binlerce mor çiçek açtı

AMASYA - Amasya'daki Oluz Höyük kazı alanını mor çiçekler sardı. Höyükte bu yıl ilk defa karşılaşılan çiçeklerin resitali havadan görüntülendi.

Anadolu'da ilk defa bulunan Pers ve Frig dönemlerine ait tarihi tapınakların gün yüzüne çıkarıldığı Oluz Höyük kazılarının 19. yıl çalışmaları için kazı alanına gelen bilim insanları, etrafı saran mor renkli çiçeklerle karşılaştı. Havadan yapılan haritalandırma çalışmasında çiçekler muhteşem bir resital sundu. Höyükte bu yıl ilk defa binlerce mor çiçekle karşılaştıklarını belirten Pers arkeolojisi uzmanı Mona Saba, "Çalışmalarımıza mor çiçeklerin sardığı alanda başladık. Bizlere bereket getirmesini diliyoruz" dedi.

Haritalandırma çalışmalarını uyguladığı kazı alanının havadan çekilen görüntülerinin nazarlığı andırdığını anlatan Doç. Dr. Berkant Konakoğlu da, "Bu sene mor rengin kazıya, bizlere şans getireceğini düşünüyoruz. Kazı alanımızda binlerce mor çiçek var. Bu görüntü civarda hiçbir yerde yok" diye konuştu.