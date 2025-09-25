Ölüdeniz Yamaç Paraşütü Pilotları Fethiye Belediye Başkanı'nı Ziyaret Etti

Ölüdeniz Yamaç Paraşütü Pilotları Turizm İşletme Kooperatifi üyeleri, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı ziyaret etti.

Karaca, ziyarette yaptığı açıklamada, bölge turizminin gelişmesi ve kalite standartlarının artması için bir araya geldiklerini söyledi.

İlçede bu yıl Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'nin 25'incisini gerçekleştireceklerini belirten Karaca, "Bölgemiz turizmine katkısı tartışılmaz olan paraşüt pilotlarımızın talepleri ve sorunları hakkında belediye olarak her zaman gerekli katkıyı vermeye devam edeceğiz." dedi.