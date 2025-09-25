Ölüdeniz Yamaç Paraşütü Pilotları Fethiye Belediye Başkanı'nı Ziyaret Etti
Ölüdeniz Yamaç Paraşütü Pilotları Turizm İşletme Kooperifi üyeleri, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ile bir araya geldi. Karaca, bölge turizminin gelişimi için işbirliği yapacaklarını belirtti ve Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'nin 25'inci kez düzenleneceğini açıkladı.
Ölüdeniz Yamaç Paraşütü Pilotları Turizm İşletme Kooperatifi üyeleri, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı ziyaret etti.
Karaca, ziyarette yaptığı açıklamada, bölge turizminin gelişmesi ve kalite standartlarının artması için bir araya geldiklerini söyledi.
İlçede bu yıl Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'nin 25'incisini gerçekleştireceklerini belirten Karaca, "Bölgemiz turizmine katkısı tartışılmaz olan paraşüt pilotlarımızın talepleri ve sorunları hakkında belediye olarak her zaman gerekli katkıyı vermeye devam edeceğiz." dedi.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel