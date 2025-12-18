"Ölü Yaprak Vuruşu" filminin tanıtımı 20 Aralık'ta Fransa'da yapılacak

Kafkaslı Film Prodüksiyon ile Academie Film & Production ortak yapımı olarak çekilecek "Ölü Yaprak Vuruşu" adlı sinema filminin ön tanıtımı, 20 Aralık'ta Fransa'da gerçekleştirilecek.

Kafkaslı Film Prodüksiyon'dan yapılan açıklamaya göre, filmin tanıtım etkinliği, Audincourt Belediye Başkanı Martial Bourquin'in desteği ve onur konuğu olarak katılımıyla düzenlenecek.

Filmin bazı sahnelerinin Fransa'nın Audincourt şehrinde çekilecek olması nedeniyle, etkinlikle birlikte çekim yerlerinin belirlenmesi için de toplantılar yapılacak.

Organizasyonun ev sahipliği ve sponsorluğu, sanat ve sinema alanındaki çalışmalarıyla tanınan prodüktör ve iş insanı Sedat Özer tarafından üstlenilecek.

Fransa ve Türkiye'den sanatçılar ile sinemacıların da yer alacağı organizasyona, Fikret Kuşkan, Pelin Batu, Zeynep Bostancı, Ufuk Kaplan, Altan Akışık, Alper Kafa, Pınar Alkan, Çetin Pınarlı, Akdeniz Asiltürk, Uğur İçbak, filmin yönetmeni Cengiz Asiltürk ve yapımcı Fatma Bal'ın katılımı bekleniyor.

Yönetmenliğini Cengiz Asiltürk'ün, yapımcılığını Fatma Bal'ın üstlendiği "Kelebeklerin Çığlığı" adlı sinema filminin de gala ve özel gösterimi 20 Aralık'ta yapılacak.