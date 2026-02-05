Haberler

Arazide ölü bulunan Sümeyye, toprağa verildi

Güncelleme:
Nevşehir'de boş arazide ölü bulunan 19 yaşındaki Sümeyye Satılmış'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak köy mezarlığında defnedildi.

NEVŞEHİR'de boş arazideki kayalıkların arasında ölü bulunan Sümeyye Satılmış (19), toprağa verildi.

Sümeyye S.'den önceki gün akşam saatlerinden beri haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arama çalışması başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, Sümeyye Satılmış'ın Kayaşehir mevkisindeki Kahveci Dağı'na gittiğini belirledi. Ekiplerin bölgede yaptığı aramalarda, Satılmış'ın, Kahveci Dağı'ndaki boş arazide kayalıkların arasında cansız bedeni bulundu.

Sümeyye Satılmış'ın cenazesi, Nevşehir Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak merkeze bağlı Güvercinlik köyüne getirildi. Satılmış, burada kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
