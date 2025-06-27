Ölü Anne Tilki Yavrusuna Sahip Çıkıldı, Doğaya Salındı

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Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde annesi ölen bir tilki yavrusu, bakımının ardından doğal yaşam ortamına salındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yavru tilkiye yaklaşık iki ay boyunca bakım yaparak onu sağlığına kavuşturdu.

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde annesi ölen tilki yavrusu, bakımının ardından doğal yaşam ortamına salındı.

Yaklaşık iki ay önce ilçede ormanlık alanda bulunan ve annesi ölen tilki yavrusu, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

Yavru, ekiplerin yaklaşık 8 haftalık tedavisi ve bakımı sonrası doğal ortamına bırakıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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