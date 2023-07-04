Oltu'da Sağanak Yağmur Ekili Arazi ve Seralara Zarar Verdi

Erzurum'un Oltu ilçesinde etkili olan sağanak yağmur, ekili araziler, meyve bahçeleri ve seralara zarar verdi. Sağanak sebebiyle Oltu-Göle karayolunda biriken çamur ve atıklar iş makineleriyle temizlendi. Yağmur suları ayrıca bin 500 sebze fidesinin dikildiği serayı da sular altında bıraktı. Bölgedeki vatandaşlar, derenin ıslah edilmesini talep etti.

ERZURUM'un Oltu ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur, ekili araziler, meyve bahçeleri ve seralara zarar verdi. Sağanak sebebiyle Oltu- Göle karayolunda biriken çamur ve atıklar iş makineleriyle temizlendi.

Oltu'da sağanak yağmur bugün saat 17.00 sıralarında etkili oldu. İlçe merkezinde cadde ve sokakları göle döndüren sağanak, Oltu-Ardahan yolunun 10'uncu kilometresini çamura buladı. Ulaşımı olumsuz etkileyen yağmur sularının getirdiği çamur ve atıklar Karayolları Erzurum Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Oltu Şubesine ait iş makinesi ile temizlendi.

Yağmur sebebiyle suları taşan derenin dut bahçesine zarar verdiğini söyleyen Salih Bilgiç, "Ağaçlardaki dutu silkeleyerek döküp pekmez üretecektim. Ancak sel suları bahçeme doldu. Gördüğünüz gibi burası sel suları ile doldu. Bahçe hava güneşli olursa yaklaşık 15 güne kurur. O zamana kadar da dutlar biter. Yetkililerden mahalleden geçen derenin ıslahı konusunda yardım bekliyoruz. Bu bölgede birçok ahır var. Mahalleden geçen bölümü yaklaşık 1 kilometre olan derenin bir an evvel ıslah edilmesini istiyoruz" dedi.