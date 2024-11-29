Oltu'da Otomobil Şarampole Devrildi: 4 Yaralı
Erzurum'un Oltu ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Olayda 4 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Erzurum'un Oltu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Hamza D. idaresindeki 25 AAT 157 plakalı otomobil, Erzurum-Ardahan kara yolu Dutlu Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki Mert Tunahan Y, Ekin Y. ve Arda Şükrü A. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ilçedeki hastaneye kaldırıldı.