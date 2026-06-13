Nöbet tuttuğu güvenlik kulübesinin önüne 2 yavru bozayı geldi

ERZURUM'un Oltu ilçesindeki Ayvalı Barajı'nda gece nöbeti tutan özel güvenlik görevlisi Taner Acar, güvenlik kulübesine kadar gelen iki boz ayı yavrusuyla karşılaştı. Acar kısa süreli panik yaşarken, o anlar kameraya yansıdı.

Oltu ilçesindeki Ayvalı Barajı'nda gece vardiyasında görev yapan özel güvenlik görevlisi Taner Acar (37), saat 02.00 sıralarında güvenlik kulübesine yaklaşan iki boz ayıyı fark etti. İlk anda tedirginlik yaşayan Acar, hayvanların yavru olduğunu anlayınca rahatladı. Bir süre kulübenin çevresinde dolaşan ayı yavruları, daha sonra baraj gövdesi üzerinde gezindikten sonra geldikleri istikamete dönerek bölgeden uzaklaştı.

'İLK BAŞTA KORKTUM'

Yaşananları anlatan Acar, "Ayvalı Barajı'nda gece vardiyasında görev yapıyordum. Saat 02.00 civarında iki ayının kulübeye doğru geldiğini gördüm. İlk başta korktum ancak yavru ayı olduklarını fark edince rahatladım. Kulübenin etrafında biraz dolaştılar, ardından bölgeden ayrıldılar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı