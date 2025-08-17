Oltu'da Çıkan Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı

Oltu'da Çıkan Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Oltu ilçesinde Başaklı Mahallesi'nde çıkan örtü yangını, itfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

Erzurum'un Oltu ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

Başaklı Mahallesi'ndeki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Örtü yangını, ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Dumandan etkilenerek Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Kaynak: AA / Fatih Çelebi - Güncel
Dev holdingde baba-oğul kavgası! Dolandırıcılık suçlamasıyla dava açtı

Türkiye'nin dev holdinginde miras kavgası! Baba-oğul davalık oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltına alınan avukat Cem Duman gizemli kazayla gündemde

Gözaltına alınan avukat Cem Duman esrarengiz kazayla gündemde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.