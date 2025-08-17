Oltu'da Çıkan Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı
Erzurum'un Oltu ilçesinde Başaklı Mahallesi'nde çıkan örtü yangını, itfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.
Erzurum'un Oltu ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.
Başaklı Mahallesi'ndeki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Örtü yangını, ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Dumandan etkilenerek Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.
Kaynak: AA / Fatih Çelebi - Güncel