Oltu Çayı'ndaki HES Köprüsü Balıkların Göç Yolunu Kapattı

Erzurum'da Oltu Çayı üzerine kurulan HES için yapılan köprünün altına dökülen beton, sazanların göç yolunu kapattı. Balıkların doğal ortamlarına ulaşmasını engelleyen beton engeli, bölge halkı tarafından kurtarılmaya çalışılıyor.

ERZURUM'da, Oltu Çayı üzerine kurulan HES için geçen yıl yaptırılan köprünün altına dökülen beton, sazanların göç yolunu kapattı. Yumurtalarını bırakmak için suyun tersine yüzen balıklar, bu beton engeli aşamayınca sıkıştı.

Kargapazarı Dağları'ndan doğup Olur ilçesi Ormanağzı Mahallesi'nden geçen Oltu Çayı üzerine HES kuruldu. Çaydan geçişler için geçen yıl köprü inşa edildi. Köprü ayaklarının daha sağlam olması için köprünün altına da boydan boya beton döküldü. Beton çay yatağından yüksekte kalınca balıkların göç yolu kapandı. Yumurtlama mevsimi gelen sazanların çayın yukarı bölümlerine doğru başlayan göç yolculuğu, beton nedeniyle gerçekleşemiyor. Beton engeli geçemeyen binlerce balık suda bekliyor. Bölge halkı, Oltu Çayı'ndaki balıkları sıkışıkları yerden elleriyle kurtarmaya çalışıyor.

Beşir Bugül de 3-4 aydır çayda olan sazanlar için yetkililerden yardım beklediklerini söylerken, çaya girip balıkları elleriyle kurtarmaya çalışan Uğur Erenler ise "Balıkların yavrularını bırakması için bu beton tepenin açılması lazım. Yetkililerin bir an evvel çare bulması gerekiyor" dedi.