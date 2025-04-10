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Oltu Çayı'nda Tehlike Yükseliyor: Dolu ve Sağanak Yağmur Sonrası Debi İki Katına Çıktı

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Erzurum'un Oltu ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak yağmur, Oltu Çayı'nın debisini iki katına çıkardı. Yağışlar, ilçede yaşamı olumsuz etkilerken, yetkililer sel ve taşkın riskine karşı tedbirlerini artırdı.

Dolu ve sağanak yağışların ardından Oltu Çayı'nda tehlike yükseliş

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak yağmur, Oltu Çayı'nın debisini iki katına çıkardı.

Oltu'da etkili olan dolu ve sağanak yağmur, ilçede yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede yoğunlaşan yağışlar, Oltu Çayı'nın debisini iki katına çıkararak çayın taşmasına neden oldu. Suda, sürüklenen tomruk ve ağaçlar dikkat çekerken, yetkililer sel ve taşkın riskine karşı tedbirlerini artırdı.

Oltu ilçesi sakinlerinden Yıldırım Çalışkan, dolu yağışı ve sağanak sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün yağan dolu ve sağanak yağmur, Oltu Çayı'nın debisini iki katına çıkardı. İnşallah bu durum, aşağı köylerimizin arazilerine zarar vermez, dolu ve yağmurun ardından su baskınları yaşanmaz" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, vatandaşları uyararak sel ve taşkınlara karşı dikkatli olmalarını istedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DURSUN MURAT AYDIN - Güncel
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