OLTAYLA 27 KİLOLUK LİÇA BALIĞI AVLADI

ANTALYA'nın Finike ilçesinde amatör balıkçı Yaşar Çakıroğlu, oltayla 1,5 metre uzunluk, 27 kilo ağırlığında liça (Akya) balığı avladı.

Finike Limanı'nın mendirek kısmında amatör balıkçı Yaşar Çakıroğlu kıyıdan attığı oltayla liça balığı avladı. Çakıroğlu'nun balığı kıyıya çıkarmasına çevredeki amatör balıkçılar yardımcı oldu. Tartıda 27 kilo gelen balıkla fotoğraf çektiren Yaşar Çakıroğlu, yaklaşık 15- 20 dakika balığı kıyıya çekmek için uğraştığını söyledi. Çakıroğlu, geçen yıl da aynı noktadan 15 kiloluk aynı tür balıktan yakaladığını anlattı. (DHA)