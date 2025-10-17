Haberler

Ölmek İstiyorum Ama Tteokbokki de Yemek İstiyorum'un Yazarı Baek Se-hee Hayatını Kaybetti

Dünyaca ünlü anı kitabı 'Ölmek İstiyorum Ama Tteokbokki de Yemek İstiyorum'un yazarı Baek Se-hee, 35 yaşında hayatını kaybetti. Baek, organ bağışında bulunarak 5 kişinin hayatını kurtardı.

Çok satan anı kitabı "Ölmek İstiyorum Ama Tteokbokki de Yemek İstiyorum"un yazarı Baek Se-hee, yaşamını yitirdi.

The Korea Herald gazetesinin haberine göre, dünya çapında binlerce kişi tarafından okunan "Ölmek İstiyorum Ama Tteokbokki de Yemek İstiyorum" kitabının yazarı Baek, 35 yaşında hayatını kaybetti.

Yazarın ölümünün detaylarına dair açıklama yapılmadı.

Güney Kore Organ Bağışı Ajansı, organ bağışçısı Baek'in kalp, akciğer, karaciğer ve böbreklerini bağışlayarak 5 kişinin hayatını kurtardığını kaydetti.

Baek'in küçük kız kardeşi basın açıklamasında, "(Baek) Yazmak, eserleri aracılığıyla kalbini başkalarıyla paylaşmak ve umut aşılamak istiyordu. Nefret beslemekten aciz, nazik doğasını bildiğimden, umarım artık huzur içinde yatabilir." dedi.

"Ölmek İstiyorum Ama Tteokbokki de Yemek İstiyorum" 2018'de Güney Kore'de yayımlanmıştı. Güney Kore'de yaklaşık 600 bin, dünya çapında ise 1 milyondan fazla satan kitap, 25'ten fazla ülkede raflarda yerini almıştı.

Kitap, Baek'in kronik depresyonu hakkında psikiyatristiyle yaptığı konuşmaları anlatıyor ve mini denemeler içeriyor.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
