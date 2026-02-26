Xinhua Başkanı Fu, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Yaşam Boyu Onursal Başkanı ile Görüştü
Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, İsviçre'nin Lozan kentinde Uluslararası Olimpiyat Komitesi Yaşam Boyu Onursal Başkanı Thomas Bach ile bir araya geldi ve Olimpiyat Müzesi'ndeki madalyaları inceledi.
LOZAN, 26 Şubat (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, İsviçre'nin Lozan kentinde Uluslararası Olimpiyat Komitesi Yaşam Boyu Onursal Başkanı Thomas Bach ile birlikte Olimpiyat Müzesi'ndeki Olimpiyat madalyalarını inceledi, 25 Şubat 2026.
Fu çarşamba günü Lozan'da Uluslararası Olimpiyat Komitesi Yaşam Boyu Onursal Başkanı Thomas Bach ile bir araya geldi. (Fotoğraf: Lian Yi/Xinhua)
Kaynak: Xinhua