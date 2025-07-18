Ölen Yakınları İçin Alınan Karpuzlar Ücretsiz Dağıtıldı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde, geçen yıl hayatını kaybeden Hacı Mustafa Canbaz için satın alınan 15 ton karpuz, vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde ölen yakınları için akrabalarının üreticiden aldığı 15 ton karpuz, ücretsiz olarak vatandaşlara verildi.
İlçede geçen yıl hayatını kaybeden Hacı Mustafa Canbaz için akrabaları, Erbaa'da üretimi yapılan 15 ton karpuzu üreticiden satın aldı.
Karpuzlar, traktörlerle ilçedeki 3 camiye getirilerek cuma namazının ardından vatandaşlara ücretsiz olarak verildi.
Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel