Ölen Güvenlik Görevlisi Seydihan Alsaç İçin Tören Düzenlendi
İzmir Buca Yıkık Kemer Ulu Camii'nde, sigara içtiği için uyarılan Mehmet Dinçer'in saldırısı sonucu hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Seydihan Alsaç için tören düzenlendi. 4 çocuk babası Alsaç, gözyaşları arasında toprağa verildi.
TOPRAĞA VERİLDİ
İZBAN'da sigara içtiği için uyarılan Mehmet Dinçer'in (37) saldırısı sonucu ölen güvenlik görevlisi 4 çocuk babası Seydihan Alsaç (44) için bugün İzmir Buca Yıkık Kemer Ulu Camii'nde ikindi vakti tören düzenlendi. Törene Alsaç'ın ailesi, meslektaşları, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Alsaç, gözyaşları arasında Yeni Buca Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Dinçer Can SONER/ İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel