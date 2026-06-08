Kayranlar Mahallesi'nde yeni muhtar Zekeriya Çahan oldu
Manisa'nın Selendi ilçesinde önceki muhtar Niyazi Çahan'ın öldürülmesiyle yapılan seçimde, ağabeyi Zekeriya Çahan kullanılan 49 geçerli oyun tamamını alarak muhtar oldu.
Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı Kayranlar Mahallesi'nde muhtarlık seçimini Zekeriya Çahan kazandı.
Önceki muhtar Niyazi Çahan'ın 8 Mayıs'ta öldürülmesi nedeniyle yapılan seçimde 140 seçmenden 53'ü oy kullandı.
Geçerli 49 oyun tamamını Niyazi Çahan'ın ağabeyi Zekeriya Çahan (56) aldı.
Çahan, destek verenlere teşekkür etti.
Kaynak: AA / Yılmaz Tuna