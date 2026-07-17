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Deniz Baykal'ın Eşi Olcay Baykal, Devlet Mezarlığı'nda Toprağa Verildi

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Antalya'da 88 yaşında hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, Ankara'da düzenlenen cenaze töreninin ardından Devlet Mezarlığı'nda eşinin yanına defnedildi.

(ANKARA) - Antalya'da 88 yaşında hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, Karşıyaka Camisi'nde düzenlenen törenin ardından Devlet Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında vefat eden Olcay Baykal için, Ankara'da Karşıyaka Camisi'nde, cuma namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Törende, Olcay Baykal'ın çocukları Aslı Baykal ve Ataç Baykal, taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından Olcay Baykal'ın cenazesi, dualar eşliğinde Devlet Mezarlığı'na götürüldü. Mezarlıkta, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve CHP MYK üyeleri de yer aldı.

Olcay Baykal'ın cenazesi, 11 Şubat 2023'te vefat eden ve Devlet Mezarlığı'na defnedilen eşi eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın yanında toprağa verildi.

Kaynak: ANKA
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