AB İzleme Kuruluşu: Dünya Okyanusları Haziranda Sıcaklık Rekoru Kırdı

PARİS, 1 Temmuz (Xinhua) -- Dünyadaki okyanusların sıcaklığı haziran ayında tarihte kaydedilen en yüksek düzeye ulaştı.

Avrupa Birliği'nin Copernicus Deniz Servisi'nden çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, haziranda 20,98 santigrat dereceye ulaşan küresel ortalama deniz yüzeyi sıcaklığı, 2023 ve 2024'te kaydedilen rekorları geride bıraktı.

El Nino ve iklim değişikliği nedeniyle sıcaklıkların daha da artmasıyla önümüzdeki aylarda yeni rekorların görülebileceği belirtildi.

Kaynak: Xinhua