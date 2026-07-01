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AB İzleme Kuruluşu: Dünya Okyanusları Haziranda Sıcaklık Rekoru Kırdı

AB İzleme Kuruluşu: Dünya Okyanusları Haziranda Sıcaklık Rekoru Kırdı
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Dünya genelinde okyanusların ortalama yüzey sıcaklığı haziran ayında 20,98 santigrat dereceye ulaşarak tarihteki en yüksek seviyeye çıktı. El Nino ve iklim değişikliği etkisiyle yeni rekorlar bekleniyor.

PARİS, 1 Temmuz (Xinhua) -- Dünyadaki okyanusların sıcaklığı haziran ayında tarihte kaydedilen en yüksek düzeye ulaştı.

Avrupa Birliği'nin Copernicus Deniz Servisi'nden çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, haziranda 20,98 santigrat dereceye ulaşan küresel ortalama deniz yüzeyi sıcaklığı, 2023 ve 2024'te kaydedilen rekorları geride bıraktı.

El Nino ve iklim değişikliği nedeniyle sıcaklıkların daha da artmasıyla önümüzdeki aylarda yeni rekorların görülebileceği belirtildi.

Kaynak: Xinhua
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