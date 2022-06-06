Okuyamamanın burukluğunu, köy okullarındaki öğrencilere pasta ikram ederek gideriyor - Haberler

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, ailesine yardımcı olmak amacıyla ilkokul 1'inci sınıfı bırakmak zorunda kalarak ailece İzmit'e yerleşen ve çalışan Cemil Çelik (35), 10 yıl önce memleketine gelip, pastane işletmeye başladı. Çelik, okuyamamanın burukluğunu ilçeye bağlı köylerdeki öğrencilere yaptığı pastalarla gidermeye başladı. Kışın kar yoğunluğundan dolayı köye gittiğini anlatan Çelik, "Öğrencileri tehlikeye atmamak için ben köylere ikramlarımı götürüyorum. Onların mutlu olması bizim mutlu olmamız demek. Onlar bizim geleceğimizdir" dedi.

Karlıova'da yaşayan Cemil Çelik, ailesine yardımcı olmak için ilkokul 1'inci sınıfta okulu bırakarak, onlarla İzmit'e yerleşti. Uzun süre pastanelerde çalışan Çelik, okuma yazmayı da çevresinin yardımıyla öğrendi. Evli ve 3 çocuk babası Çelik, 10 yıl önce memleketine dönerek pastane işletmeye başladı. Okuyamamanın burukluğunu yaşayan Çelik, ilçeye bağlı köy okullarında zor şartlarda eğitim gören öğrencileri yaptığı pastaları ikram ederek mutlu etmeye karar verdi. Çelik, her hafta belirlediği 3 köy okulunun öğrencilerini öğretmenleriyle pastanesinde ağırlayarak, yaptığı pastalardan ikram etmeye başladı. Çelik, Türkiye'nin en çok kar yağan ilçelerinden birinde oldukları için kışın çocukları riske atmamak adına okullara kendisi giderek ikramda bulunuyor.