Okulların açılmasıyla İstanbul'da trafik kilit! Yoğunluk her geçen dakika artıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından uzatılan yarıyıl tatili 71 ilde bugün sona ererken, bu illerden biri olan İstanbul'da da okulların açılmasıyla birlikte sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Okul servisleri ve işe gitmek isteyen vatandaşların trafiğe çıkmasıyla birlikte İstanbul'da yoğunluk saat 08.40 itibarıyla yüzde 74'e kadar ulaştı.

Megakent İstanbul'da yarıyıl tatilinin bitişiyle birlikte okullarına ve işe gitmek için yollara çıkan vatandaşlar büyük bir trafik yoğunluğuyla karşı karşıya kaldı.

OKUL SERVİSLERİ TRAFİĞE ÇIKINCA YOĞUNLUK OLUŞTU

Deprem sonrası ilk ders zilinin bugün çalacağı 71 ilden biri olan İstanbul'da okul servislerinin de trafiğe çıkmasıyla birlikte trafik yoğunluğu saat 08.40 itibarıyla İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre yüzde 74 seviyelerine kadar çıktı.

DURAKLARDA DA YOĞUNLUK VAR

Avrupa yakası D-100 Karayolu'nda Haliç Köprüsü çift yönlü, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu Ankara istikametinde hafif yoğunluk gözleniyor. Hasdal mevkisinde TEM Otoyolu ile Eski Büyükdere Caddesi TEM Otoyolu'na katılım bölümünde trafik yoğunlaşıyor.

BEYLİKDÜZÜ'NE KADAR YOĞUNLUK DEVAM EDİYOR

Beşiktaş'ta Dolmabahçe'den Ortaköy'e kadar sahil yolunda yer yer, Beşiktaş Meydanı ve Barbaros Caddesi'nde ise yoğun trafik gözleniyor. D-100 Karayolu Ankara istikametinde trafik Avcılar parsellerden başlayıp, Topkapı'ya kadar uzanıyor. Edirne istikametinde ise Esenyurt'tan başlayan yoğunluk Beylikdüzü'ne kadar devam ediyor.

ANADOLU YAKASINDA TRAFİK AĞIR İLERLİYOR

Anadolu yakasında ise D-100 Karayolu Tuzla-Kartal, Maltepe- Kadıköy ve Bostancı-Göztepe arasında her iki yönde trafik ağır ilerliyor. TEM Otoyolu Samandıra kavşağı ile Çamlıca gişeler arasında da trafiğin adım adım ilerlediği görülüyor. TEM Otoyolu Ankara istikametinde Sancaktepe-Sultanbeyli arası yoğunluk yaşanırken, Edirne istikametinde Sancaktepe- Ataşehir arasında trafik yoğun ilerliyor. Ana arterlerin dışında Kadıköy Bağdat Caddesi ve Fahrettin Kerim Gökay Caddesi ile bağlı sokaklarda okul servislerinin de etkisiyle yoğunluk gözleniyor.