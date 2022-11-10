19 milyon öğrenci ilk ara tatil için geri sayıma başladı Güncel Haberler Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci, 14-18 Kasım'da 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı ilk ara tatilini yapacak. Birinci dönem ara tatili 14 Kasım 2022 Pazartesi başlayacak ve 18 Kasım Cuma günü sona erecek. Öğrenciler ara tatil öncesi son derslerine bugün girecek. Öğretmenler, ara tatilde mesleki çalışma programlarını, okula gitmeden Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden tamamlayabilecek. ÖĞRETMENLER EĞİTİMLERİNİ TAMAMLAYABİLECEK Öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarından çıkarılan kitaplardan oluşan özel bir seçkiden hazırlanan e-kütüphaneye de yine ÖBA üzerinden ulaşabilecek. Bu dönemde yeni eğitim konularının yanı sıra ÖBA'da geçmişten bugüne yayınlanmış 77 eğitim başlığı yer alacak. Öğretmenlerin daha önce almadıkları herhangi bir eğitimi tamamlamaları yeterli olacak. 21 KASIM'DA DERS BAŞI YAPACAKLAR Ara tatilin ardından öğrenciler, 21 Kasım'da tekrar ders başı yapacak. 23 Ocak-3 Şubat 2023'te yarıyıl tatili, 17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatil olacak. 12 Eylül 2022'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek. Kaynak: AA / Güncel milli eğitim bakanlığı Ara tatil Güncel Haberler

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